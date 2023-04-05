تراجع أسعار النفط مع هبوط مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقّع

وكان المنتجون الرئيسيون في أوبك+ أعلنوا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي عن خفض طوعي في إنتاج النفط، اعتبارًا من أول مايو وحتى نهاية العام الجاري، وهو ما أعطى دفعة كبيرة لأسعار النفط التي كانت انخفضت في مارس الماضي لأدنى مستوياتها في نحو 15 شهرًا.