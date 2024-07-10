مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11784 نقطة

وكانت أسهم شركات: الباحة، ومياهنا، والكثيري، وتنمية، وعناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ميدغيلف للتأمين، والإعادة السعودية، والزامل للصناعة، وسيسكو القابضة، وإكسترا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و5.78%.