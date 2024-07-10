مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11784 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار 4.26 نقاط ليقفل عند مستوى 11784.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الباحة، ومياهنا، والكثيري، وتنمية، وعناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ميدغيلف للتأمين، والإعادة السعودية، والزامل للصناعة، وسيسكو القابضة، وإكسترا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و5.78%.
فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وأنعام القابضة، والكثيري، ومياهنا، وشمس هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ومياهنا، وعذيب للاتصالات، والراجحي، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 44.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25516.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.