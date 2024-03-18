الذهب يستعيد قليلاً من بريقه.. ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 %

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب يوم الاثنين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية وسلسلة اجتماعات أخرى للبنوك المركزية هذا الأسبوع.
ووفقاً لرويترز، بحلول الساعة 1311 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2159.32 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ السابع من مارس آذار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2163 دولاراً.
وقال هان تان، كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي "من المتوقع أن يظل تجار الذهب عرضة للتأثر لما قد يقوله رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول حول تفكير اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن احتمال خفض سعر الفائدة في يونيو".
وأضاف "إذا خفضت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بأقل من ثلاث تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024، فهذا من شأنه أن يدفع المعدن الثمين إلى فقدان المزيد من مكاسبه الشهرية حتى الآن".
وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة.
ويتوقع المتعاملون في الغالب أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، ويتوقعون فرصة بنسبة 59 بالمئة لخفض سعر الفائدة في يونيو.
وسجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2194.99 دولاراً في الثامن من مارس آذار لكنه انخفض 1% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بشكل كبير في فبراير وارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع.