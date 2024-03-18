الذهب يستعيد قليلاً من بريقه.. ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 %

ووفقاً لرويترز، بحلول الساعة 1311 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2159.32 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ السابع من مارس آذار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2163 دولاراً.