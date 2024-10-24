التجارة الدولية للمملكة: الصادرات تتجاوز 92 مليار ريال في أغسطس

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن بيانات التجارة الدولية للمملكة لشهر أغسطس 2024، حيث بلغ إجمالي الصادرات 92.8 مليار ريال، بينما سجلت الواردات 64.8 مليار ريال، مما أسهم في تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 28 مليار ريال.
وبلغ إجمالي حجم التجارة 157.6 مليار ريال، مما يعكس أداءً إيجابيًّا للاقتصاد السعودي.
ووفقًا للتقرير، تصدرت المنتجات المعدنية قائمة الصادرات بقيمة 65.6 مليار ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 7.1 مليارات ريال، كما شملت قائمة السلع المصدرة اللدائن والمطاط بقيمة 6.6 مليارات ريال، والأدوات الكهربائية والمعدات بقيمة 4.2 مليارات ريال، إلى جانب المركبات والطائرات بواقع 3.7 مليارات ريال.
وعلى صعيد الواردات، جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الأولى بقيمة 17 مليار ريال، تلتها المركبات والطائرات ومعدات النقل بقيمة 8.7 مليارات ريال، كما شملت الواردات منتجات الصناعات الكيماوية بـ6.4 مليارات ريال، والمعادن المصنعة بـ6.2 مليارات ريال، إلى جانب المنتجات المعدنية بـ3.8 مليارات ريال.
وتعكس هذه الأرقام نجاح المملكة في تعزيز نشاطها التجاري الدولي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية.