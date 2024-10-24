التجارة الدولية للمملكة: الصادرات تتجاوز 92 مليار ريال في أغسطس

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن بيانات التجارة الدولية للمملكة لشهر أغسطس 2024، حيث بلغ إجمالي الصادرات 92.8 مليار ريال، بينما سجلت الواردات 64.8 مليار ريال، مما أسهم في تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 28 مليار ريال.