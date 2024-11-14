230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في اختتام معرض سيتي سكيب العالمي 2024

من جانب آخر أعرب الأستاذ فيصل الخميسي عن سعادته بما تحقق من نتائج ومنجزات، مؤكدًا أن المعرض هذا العام قد ضاعف أرقامه ونجاحاته بتضافر جهود الجهات المشاركة والمنظمة، مبينًا أن عدد حضور وزوار المعرض قد تخطى 172 ألف زائر، كما تجاوز عدد الجهات العارضة أكثر من 400 جهة من أشهر العلامات وأكبر الشركات المحلية والعالمية، وأن نسبة الشركات الدولية المشاركة بلغت 47 %، كما تجاوز عدد المتحدثين 550 متحدثًا من أبرز الخبراء وقادة القطاع يمثلون أكثر من 50 دولة.