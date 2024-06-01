"العقار" تستعرض تجاربها في التشريعات العقارية خلال مؤتمر الاتحاد الدولي بسنغافورة

وكشفت الهيئة خلال مشاركتها في المؤتمر عن إطلاقها لجائزة التميز العقاري في المملكة العربية السعودية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها وفروعها وآليات المشاركة فيها خلال الفترة القادمة، وسيتمكن الفائزون فيها من الترشح لجائزة التميز العقاري الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للعقارات التي أُطلقت في ديسمبر العام الماضي من خلال مكتب الاتحاد في المملكة, الذي تم افتتاحه مؤخرًا في العاصمة الرياض واستطاع خلال فترة وجيزة تقديم عدد من المبادرات في المجال الإعلامي ومجال تطوير القيادات، تم على أساسها تكريم المكتب ضمن فعاليات مؤتمر سنغافورة.