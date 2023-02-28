"مركز التنافسية" ينجز ترجمة ونشر أكثر من 1000 وثيقة نظامية مرتبطة بقطاع الأعمال

يُذكر أن للمركز العديد من الأدوار التي يعمل بالتكامل مع مختلف القطاعات على تحقيقها في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومنها العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة، إضافة إلى اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها، إلى جانب مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها، بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.