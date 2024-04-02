قُبيل اجتماع "أوبك".. مؤشران صيني وأمريكي يدعمان النفط وعقوده الآجلة للصعود

وفي الشرق الأوسط، أدّت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا، إلى مقتل سبعة مستشارين عسكريين، من بينهم ثلاثة من كبار القادة؛ ما يمثل تصعيداً في الصراع الممتد منذ ما يقرب من ستة أشهر، وأثار مخاوف بشأن مزيدٍ من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.