باعتباره ملاذًا آمنًا.. تصاعد التوتر الجيوسياسي يقود الذهب لتعويض خسائره

وارتفعت أسعار الذهب 14 بالمائة حتى الآن هذا العام بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية والإقبال على الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والطلب المرتفع من الصناديق التي تواكب اتجاهات السوق.