باعتباره ملاذًا آمنًا.. تصاعد التوتر الجيوسياسي يقود الذهب لتعويض خسائره

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الخميس، وعوّضت خسائرها من الجلسة السابقة بدفعة من التوتر الجيوسياسي الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة مسجلًا 2334.64 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش.
وسجّل الذهب ارتفاعات قياسية لثماني جلسات تداول على التوالي حتى الثلاثاء.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 2352.40 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب 14 بالمائة حتى الآن هذا العام بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية والإقبال على الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والطلب المرتفع من الصناديق التي تواكب اتجاهات السوق.
وتسببت بيانات تضخّم أعلى من المتوقع وتقرير وظائف يظهر قوة سوق العمل الأسبوع الماضي بشكل يفوق التوقعات أيضًا في إثارة المزيد من التساؤلات حول توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 27.93 دولار للأونصة بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو 2021 أمس الأربعاء.
وارتفع البلاتين 1.3 بالمائة إلى 972.60 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1056.31 دولار للأونصة.