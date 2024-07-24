بأكثر من 44 مليار ريال.. مبيعات التجارة الإلكترونية تصل لأعلى مستوى تاريخي

حققت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ22% وبزيادة بلغت نحو 7.890.411 مليار ريال؛ لتبلغ مستوى 44.422.575 مليار ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من عام 2023، التي كانت تبلغ 36.532.164 مليار ريال، وبعدد عمليات منفذة بلغ 263.242.173 عملية؛ لتصل بذلك لأعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر مايو الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" نموًّا ربعيًّا، تقدر نسبته بـ10%، وبزيادة بلغت نحو 3.893.400 مليار ريال، مقارنة بمستوى 40.529.175 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2023.
وحققت المبيعات نموًّا شهريًّا بـ 9.2%، وبزيادة بلغت نحو 1.366.426 مليار ريال، لتبلغ مستوى 16.216.349 مليار ريال في شهر مايو، مقارنة بمستوياتها البالغة 14.849.923 مليار ريال خلال شهر إبريل 2024، وبعدد عمليات منفذة بلغ 91.868.518 عملية.
وقد سجلت المبيعات نموًّا منذ بداية العام الجاري بنسبة 12.4%، وبزيادة بلغت نحو 1.789.863 مليار ريال؛ إذ كانت عند مستوى 14.426.486 مليار ريال في شهر يناير.
يُذكر أن المبيعات تتضمن عمليات بطاقات "مدى" المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.