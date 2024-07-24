بأكثر من 44 مليار ريال.. مبيعات التجارة الإلكترونية تصل لأعلى مستوى تاريخي

حققت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ22% وبزيادة بلغت نحو 7.890.411 مليار ريال؛ لتبلغ مستوى 44.422.575 مليار ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من عام 2023، التي كانت تبلغ 36.532.164 مليار ريال، وبعدد عمليات منفذة بلغ 263.242.173 عملية؛ لتصل بذلك لأعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر مايو الصادرة عن البنك المركزي السعودي.