البنك المركزي يصدر "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية"

وقضت التعليمات بجملة من الأحكام والالتزامات؛ أهمها: متطلبات دقة المعلومات المقدمة وحفظها، والتزامات المنشأة كالتزام توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعَامل معها؛ لتمكين العميل من الاطلاع عليها واختيار الأنسب، إضافة إلى وضع الحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة والعميل، والحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل.