كأداة تقييم.. وزارة الاستثمار تطلق استبيان ثقة المستثمر للنصف الثاني من 2024

جاء ذلك لدعم جهود الوزارة في تعزيز البيئة الاستثمارية، وحماية الآثار الاقتصادية الإيجابية على المستوى الوطني، وتعزيز فوائد مشاركتها في التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.