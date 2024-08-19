كأداة تقييم.. وزارة الاستثمار تطلق استبيان ثقة المستثمر للنصف الثاني من 2024

أطلقت وزارة الاستثمار، استبيان ثقة المستثمر للنصف الثاني من عام 2024م، الذي يُعد أداة رئيسية لتقييم آراء المستثمرين حول بيئة الأعمال في المملكة، والسياسات والأطر التنظيمية للاستثمار.
جاء ذلك لدعم جهود الوزارة في تعزيز البيئة الاستثمارية، وحماية الآثار الاقتصادية الإيجابية على المستوى الوطني، وتعزيز فوائد مشاركتها في التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وتعمل وزارة الاستثمار منذ عام 2022م على قياس ثقة المستثمر من خلال إطلاق الاستبيانات، وإجراء نقاشات متعمقة مع المستثمرين؛ وذلك بشكل نصف سنوي لقياس مستوى الثقة، ومعرفة الآراء المتعلقة ببيئة الأعمال؛ إنفاذًا لإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.