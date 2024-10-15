"السعودية للشحن" توقّع اتفاقيةَ تعاون مع "تجمّع مطارات الثاني"

وتسعى الشراكة إلى تعزيز العمليات اللوجستية من خلال التركيز على عدة مجالات رئيسية تشمل: إطلاق وجهات جديدة وتوسيع قدرات الشحن التي تقدمها شركات النقل الوطنية وتفعيل خدمات الربط البري بين مختلف المطارات، وتنفيذ استراتيجيات تسعير تنافسية مصمّمة حسب القطاعات والمواسم الرئيسية، مع تبسيط العمليات التشغيلية لخفض التكاليف وتعزيز تجربة العملاء، ودفع عجلة النمو من خلال المبادرات التسويقية والترويجية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وتبادل المعارف تسهم في دعم قطاع الشحن والعمليات اللوجستية.