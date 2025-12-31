أعمال

أسعار النفط تُغلق على خسائر سنوية تقارب 20% مع تزايد توقعات الفائض في المعروض

خام غرب تكساس ينخفض إلى 57.42 دولارًا وبرنت يغلق عند 60.85 دولارًا للبرميل
سجّلت أسعار النفط انخفاضًا عند التسوية في آخر أيام تداول عام 2025، متكبدة خسائر سنوية تقارب 20%، بفعل تصاعد التوقعات بوجود فائض في المعروض العالمي.

وأغلق خام برنت منخفضًا بمقدار 48 سنتًا، ما يعادل 0.8%، ليصل إلى 60.85 دولارًا للبرميل عند التسوية.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 53 سنتًا، أو ما يعادل 0.9%، ليُغلق عند 57.42 دولارًا للبرميل، مسجّلًا تراجعًا سنويًا بنسبة 20%.

ويأتي هذا الانخفاض وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الطلب العالمي، وزيادة الإنتاج من بعض الدول، ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على أسعار الخام في الربع الأول من عام 2026.

