أسعار النفط تُغلق على خسائر سنوية تقارب 20% مع تزايد توقعات الفائض في المعروض

ويأتي هذا الانخفاض وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الطلب العالمي، وزيادة الإنتاج من بعض الدول، ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على أسعار الخام في الربع الأول من عام 2026.