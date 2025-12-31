أسعار النفط تُغلق على خسائر سنوية تقارب 20% مع تزايد توقعات الفائض في المعروض

سجّلت أسعار النفط انخفاضًا عند التسوية في آخر أيام تداول عام 2025، متكبدة خسائر سنوية تقارب 20%، بفعل تصاعد التوقعات بوجود فائض في المعروض العالمي.
وأغلق خام برنت منخفضًا بمقدار 48 سنتًا، ما يعادل 0.8%، ليصل إلى 60.85 دولارًا للبرميل عند التسوية.
كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 53 سنتًا، أو ما يعادل 0.9%، ليُغلق عند 57.42 دولارًا للبرميل، مسجّلًا تراجعًا سنويًا بنسبة 20%.
ويأتي هذا الانخفاض وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الطلب العالمي، وزيادة الإنتاج من بعض الدول، ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على أسعار الخام في الربع الأول من عام 2026.