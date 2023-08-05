معهد خبراء المال للتدريب يُدشِّن هويته البصرية الجديدة تحت اسم "أكاديمية الاستثمار –Investment Academy"

أعلن معهد خبراء المال للتدريب تغيير اسمه التجاري، وتدشين هويته البصرية الجديدة تحت اسم «أ كاديمية الاستثمار – Investment Academy»، تحت شعار «شغف يحقق هدف»، وذلك بعد رحلة من الإنجازات الحافلة في مجال التدريب.
ويأتي هذا التغيير مع إعلانه مجموعة من الدبلومات المهنية الجديدة والبرامج المتميزة في سبيل تعزيز خدماته وتحديثها تقنيًّا، مدفوعًا باستراتيجيته وطموحه وتطلُّعه نحو مستقبل أكثر تميزًا ومواكبة للتطورات وللتغيرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية؛ للحفاظ على مكانته المتميزة.
وأكد مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، د. محمد الفاضل، أن مرحلة النمو الهائلة السريعة، والتطورات التي تشهدها السعودية ورؤيتها لعام 2030، تدفعنا لتبنِّي توجُّه جديد لتطوير استراتيجيتنا لدعم عملائنا وشركائنا بمستوى عالٍ من الاحترافية والمهنية. مشيرًا إلى أن الاسم والهوية التجارية الجديدة يعكسان إيمان الإدارة العميق وفلسفتها بأهمية «الاستثمار» في حياة الإنسان، ليس في المال فحسب، ولكن أيضًا بصياغة مستقبل أ كثر إشراقًا.
وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي، الأستاذ فهد المانع، إلى أن الاسم الجديد يعكس التزامهم وتأكيدهم على استمرار الرحلة، ولكن برؤية واستراتيجية وهوية جديدة، تتوافق مع رؤية 2030، وبأهداف رائدة لخدمة مجتمع المال والأعمال.
ومن جانبه، أكد الأستاذ علي المصري، الرئيس التنفيذي للتدريب، أهمية التغيير والتطوير، وتدشين هوية جديدة، تؤكد التزامهم الدائم بمواكبة كل ما يطرأ على صناعة التدريب من تغير وتطور. مضيفًا بأن العلامة التجارية الجديدة تجسد ارتباطهم العميق بجذورهم ورحلتهم المتميزة في التدريب المهني.
يُذكر أن أكاديمية الاستثمار هي مؤسسة متخصصة في مجال التدريب المالي والإداري، وتأسست عام 2005 على يد رائد الأعمال الدكتور محمد الفاضل في السعودية، وتعتبر إحدى كبرى المؤسسات الرائدة في العالم العربي المهتمة بتقديم البرامج والدورات العالمية والمهنية، وتضم نخبة من أهم المحاضرين من الخبراء والمتخصصين، الذين يقدمون دورات وشهادات مهنية وتدريبية وبرامج تأهيلية، تساهم في رفع ثقافة المستثمرين، كما تتعاون مع الكثير من الشركاء الدوليين حول العالم، وتساهم في المسؤولية الاجتماعية عبر تنظيم فعاليات ومؤتمرات ومعارض، وكذلك ندوات تثقيفية بالشراكة مع جامعات رائدة.