معهد خبراء المال للتدريب يُدشِّن هويته البصرية الجديدة تحت اسم "أكاديمية الاستثمار –Investment Academy"

يُذكر أن أكاديمية الاستثمار هي مؤسسة متخصصة في مجال التدريب المالي والإداري، وتأسست عام 2005 على يد رائد الأعمال الدكتور محمد الفاضل في السعودية، وتعتبر إحدى كبرى المؤسسات الرائدة في العالم العربي المهتمة بتقديم البرامج والدورات العالمية والمهنية، وتضم نخبة من أهم المحاضرين من الخبراء والمتخصصين، الذين يقدمون دورات وشهادات مهنية وتدريبية وبرامج تأهيلية، تساهم في رفع ثقافة المستثمرين، كما تتعاون مع الكثير من الشركاء الدوليين حول العالم، وتساهم في المسؤولية الاجتماعية عبر تنظيم فعاليات ومؤتمرات ومعارض، وكذلك ندوات تثقيفية بالشراكة مع جامعات رائدة.