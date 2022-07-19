"موديز" تصنّف الوضع الإئتماني للمملكة عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9٪ خلال الأعوام من 2022م وحتى 2026م، موضحة العوامل المؤدية لهذا النمو، ومنها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئةالأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.