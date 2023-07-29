قطار النفط يواصل مكاسبه للأسبوع الخامس.. وتفاؤل باستمرار "ارتفاع الأسعار"

وزادت التوقعات بنمو الطلب، الخميس، بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني بمعدل 2.4 بالمئة، وهو ما تجاوز التوقعات، ويدعم وجهة نظر جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، القائلة إن الاقتصاد قادرٌ على تحقيق ما يُسمى "الهبوط الهادئ".