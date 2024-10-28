مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12053 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 15.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 12053.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 584 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، والزامل للصناعة، والعربية، واتحاد اتصالات، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وسماسكو، ونماء للكيماويات، ومياهنا، ومجموعة إم بي سي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.32% و7.69%.
فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، ومجموعة الحكير، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والبحر الأحمر، وأميانتيت، ومياهنا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 114.24 نقطة ليقفل عند مستوى 26802.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 78 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 14 مليون سهم.