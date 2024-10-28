مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12053 نقطة

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، والزامل للصناعة، والعربية، واتحاد اتصالات، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وسماسكو، ونماء للكيماويات، ومياهنا، ومجموعة إم بي سي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.32% و7.69%.