منتدى الرياض الاقتصادي يكثّف استعداداته لإطلاق دورته العاشرة في 14 نوفمبر

وذكر أن المنتدى قام خلال مسيرته بإعداد (49) دراسة متعمقة خرجت بـ(308) توصيات ومبادرات جرى إحالتها للجهات المختصة للدراسة والاستفادة منها، مفيدًا أن الأوساط الاقتصادية تترقب انطلاق فعاليات الدورة العاشرة للخروج بتوصيات ونتائج تتسم بنفس القوة والرصانة التي درجت عليها الدورات السابقة من خلال أربـع دراسات مهمة، وحضور متميز في كل من الدراسات الأربع التي تتناولها هذه الدورة.