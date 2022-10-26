"عبدالعزيز بن سلمان": السعودية تُعِدُّ الصين شريكًا استراتيجيًّا

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة العربية السعودية تُعِدُّ الصين شريكًا استراتيجيًّا، وإن اللجنة الفرعية لمبادرة الحزام والطريق، والاستثمارات الكبرى، والطاقة، تسعى إلى تعزيز المواءمة بين رؤيتَي السعودية والصين للمستقبل، خاصة في مجال الطاقة، الذي يشمل العديد من أوجه التعاون.