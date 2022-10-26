"عبدالعزيز بن سلمان": السعودية تُعِدُّ الصين شريكًا استراتيجيًّا

عُقد اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لمبادرة الحزام والطريق، والاستثمارات الكبرى، والطاقة، التي تندرج تحت اللجنة السعودية-الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتفصيلاً، عُقد الاجتماع برئاسة كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي، وليان ويليانغ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية رئيس الجانب الصيني.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة العربية السعودية تُعِدُّ الصين شريكًا استراتيجيًّا، وإن اللجنة الفرعية لمبادرة الحزام والطريق، والاستثمارات الكبرى، والطاقة، تسعى إلى تعزيز المواءمة بين رؤيتَي السعودية والصين للمستقبل، خاصة في مجال الطاقة، الذي يشمل العديد من أوجه التعاون.
وأضاف وزير الطاقة بأن العلاقة التجارية بين البلدَين حققت نموًّا سنويًّا مستمرًّا في السنوات الخمس الأخيرة؛ إذ أصبحت الصين الوجهة الأولى لصادرات السعودية البترولية. مؤكدًا أن السعودية ستظل في هذا المجال شريك الصين الموثوق به، والمعوَّل عليه.