"منشآت" تنظم غدًا أسبوع "التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية" في جدة
تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ابتداء من الغد وحتى يوم الأربعاء القادم، فعاليات "التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية"، بمشاركة أكثر من جهة حكومية وخاصة؛ وذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، في مركز دعم المنشآت بجدة.
وتهدف "منشآت" من خلال إقامة الفعاليات، إلى التعرف على طرق التقديم في المنافسات الحكومية، واكتشاف مميزات الاتفاقيات الإطارية والأنشطة المتخصصة لدعم المنشآت ورواد الأعمال؛ وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة لمساعدة رواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم ولتطوير نماذج عمل تمكن من استمرارية أعمالهم، إلى جانب توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال والخبراء والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وتضم فعاليات الأسبوع برنامج التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، ريادة الأعمال والدخول إلى السوق، ودعم وتمكين صندوق هدف لرواد الأعمال، وتصوير المشاريع: من النظرية إلى التطبيق العملي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير، وكيف يؤثر فن التصوير في جودة المشاريع.
وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدعو الراغبين في الاستفادة من فعاليات أسبوع "التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية"، بالتسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/148360؛ للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات.