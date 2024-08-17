"منشآت" تنظم غدًا أسبوع "التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية" في جدة

وتهدف "منشآت" من خلال إقامة الفعاليات، إلى التعرف على طرق التقديم في المنافسات الحكومية، واكتشاف مميزات الاتفاقيات الإطارية والأنشطة المتخصصة لدعم المنشآت ورواد الأعمال؛ وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة لمساعدة رواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم ولتطوير نماذج عمل تمكن من استمرارية أعمالهم، إلى جانب توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال والخبراء والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.