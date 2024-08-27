لتعزيز سوق الرهن العقاري.. "ضمانات" توقّع شراكات استراتيجية مع شركات أمريكية

حققت الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات" مستهدفاتها لرحلة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الوفد الرسمي المُرافق لوزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث نجحت "ضمانات" بإبرام عدد من الاتفاقيات الإطارية للتعاون مع شركات أمريكية رائدة ومؤسسات مالية عالمية؛ لتعزيز سوق الرهن العقاري السعودي، حيث استهدفت هذه الشراكات جذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع فرص الاستثمار، ودعم أهداف المملكة الطموحة في قطاع الإسكان.