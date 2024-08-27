لتعزيز سوق الرهن العقاري.. "ضمانات" توقّع شراكات استراتيجية مع شركات أمريكية

حققت الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات" مستهدفاتها لرحلة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الوفد الرسمي المُرافق لوزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث نجحت "ضمانات" بإبرام عدد من الاتفاقيات الإطارية للتعاون مع شركات أمريكية رائدة ومؤسسات مالية عالمية؛ لتعزيز سوق الرهن العقاري السعودي، حيث استهدفت هذه الشراكات جذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع فرص الاستثمار، ودعم أهداف المملكة الطموحة في قطاع الإسكان.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ضمانات حسام يوسف رضوان أن توقيع هذه الاتفاقيات مع قادة عالميين مثل (بلاك روك وأبولو)، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتوسيع خدمات ضمان الرهن العقاري، وخلق فرص استثمار جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك في إطار السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد الحلول المناسبة للاستدامة المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "رضوان": "تؤكد هذه الشراكات التزام "ضمانات" بتقديم الجهود التي تسهم في تعزيز النمو في سوق الرهن العقاري السعودي، وحرص الشركة على جذب الاستثمار الأجنبي وتعميق أسواق رأس المال المرتبطة بالرهن العقاري، حيث تلعب الشركة دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل قطاع التمويل العقاري السعودي".
وكان وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية دشّن مؤخرًا منتج تمويل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة (OPDG) الذي يُعد أولى خطوات تأسيس أول سوق رهن عقاري بالمملكة.
وتسعى "ضمانات" لتسهيل رحلة المستفيدين، من خلال توفير الحلول المبتكرة والإجراءات الميسرة؛ للإسهام في التنمية المستدامة في قطاع التمويل العقاري.
يُذكر أن "ضمانات" تعد شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال ضمانات التمويل العقاري، برأسمال 18.6 مليار ريال، وتعتبر الشركة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والمملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية تحت إشراف ورقابة هيئة التأمين، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
وتسعى الشركة إلى الإسهام في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال المواءمة مع منظومة الإسكان؛ بهدف رفع نسبة تملُّك الأسر السعودية للمساكن إلى 70%، وتطوير سوق ثانوي للتمويل العقاري في المملكة.