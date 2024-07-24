مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12101 نقطة

وكانت أسهم شركات: المملكة، وميدغيلف للتأمين، وأملاك، والنايفات، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: العربية، وفقيه الطبية، والمطاحن الحديثة، وسمو، وصدر الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.52% و3.14%.