مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12101 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 4.33 نقطة، ليقفل عند مستوى 12101.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 259 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: المملكة، وميدغيلف للتأمين، وأملاك، والنايفات، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: العربية، وفقيه الطبية، والمطاحن الحديثة، وسمو، وصدر الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.52% و3.14%.
فيما كانت أسهم شركات: سماسكو، والصناعات الكهربائية، ومياهنا، أرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: سماسكو، ومياهنا، وعذيب للاتصالات، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 173.13 نقطة ليقفل عند مستوى 26337.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.