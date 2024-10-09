"المالية" توقع اتفاقية لتطوير أسلوب الصرف من العُهد باستخدام البطاقات البنكية

وقّعت وزارة المالية في مقرها بمدينة الرياض اليوم اتفاقية تعاون مع كل من مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني، وشركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي"، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية، الأستاذ هيثم الطريّف. تهدف الاتفاقية إلى تفعيل مشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد باستخدام البطاقات البنكية، دعم التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المتعلق برفع معدل التعاملات المالية الرقمية، وفق مستهدفات رؤية 2030.
ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الشؤون المالية والحسابات، حمد الكنهل، وعن شركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي" الرئيس التنفيذي، معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وعن البنك العربي الوطني رئيس مجموعة مصرفية التجزئة، خالد الراشد، وعن مصرف الراجحي المدير العام لقطاع الشركات، حسام بصراوي.
يأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لدور الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أحد أهداف رؤية 2030 المتعلق برفع معدل التعاملات المالية الرقمية، الذي يسهم في تحسين الرقابة المالية. وكانت الوزارة قد أطلقت سابقًا المرحلة الأولى لمشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد، مما أسهم في تقليل التعاملات النقدية، رفع كفاءة الاستخدام الأمثل للعهد، وضبط الرقابة المالية.
وأوضح الكنهل أن التوسع في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد يعكس نجاح المشروع في تحقيق مستهدفاته، ويبرز جهود وزارة المالية في استدامة الموارد المالية وكفاءة استغلالها. وأكد أن استخدام البطاقات البنكية عبر قنوات إلكترونية متعددة المرتبطة بتقنيات تحليل البيانات المالية يساعد في بناء رؤية واضحة تدعم اتخاذ القرارات المالية، معربًا عن أمله في انضمام المزيد من البنوك والشركات المالية إلى المشروع.