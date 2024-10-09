"المالية" توقع اتفاقية لتطوير أسلوب الصرف من العُهد باستخدام البطاقات البنكية

وأوضح الكنهل أن التوسع في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد يعكس نجاح المشروع في تحقيق مستهدفاته، ويبرز جهود وزارة المالية في استدامة الموارد المالية وكفاءة استغلالها. وأكد أن استخدام البطاقات البنكية عبر قنوات إلكترونية متعددة المرتبطة بتقنيات تحليل البيانات المالية يساعد في بناء رؤية واضحة تدعم اتخاذ القرارات المالية، معربًا عن أمله في انضمام المزيد من البنوك والشركات المالية إلى المشروع.