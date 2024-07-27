"الجدعان": التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من مستوياته المأمولة

وخلال جلسة "الآفاق الاقتصادية العالمية والتحديات المستمرة"؛ أشار الجدعان إلى أنه على الرغم من التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي؛ إلا أنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلطًا الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل رؤيتها 2030، كما أكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية.