مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12508 نقاط

وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، وليفا، والخليجية العامة، وريدان، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الكابلات السعودية، والخليج للتدريب، والشرقية للتنمية، والزامل للصناعة، والتصنيع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.94%.