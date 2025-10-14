ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%)

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) ليصل إلى (4124.79) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ (4131.52) دولارًا في وقت سابق من الجلسة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.3%) إلى (4143.10) دولارًا.
وفي المعاملات الفورية ارتفعت الفضة (0.3%) إلى (52.49) دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت (52.70) دولارًا في وقت سابق من اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين (0.5%) إلى (1653.45) دولارًا للأوقية، فيما ربح البلاديوم (1.6%) إلى (1498.25) دولارًا مسجلًا أعلى مستوى منذ مايو 2023.