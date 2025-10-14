ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%)

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) ليصل إلى (4124.79) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ (4131.52) دولارًا في وقت سابق من الجلسة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.3%) إلى (4143.10) دولارًا.