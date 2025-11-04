تراجع أسهم 202 شركة .. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (85.28) نقطة، ليصل إلى مستوى (11398.29) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (289) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (50) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (202) شركة.
وكانت أسهم شركات مرنة، والكيميائية، وصادرات، والآمار، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صدق، ورعاية، وبوان، وملاذ للتأمين، والكابلات السعودية فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.57%) و(7.78%)، بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وباتك، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والأهلي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (140.67) نقطة، ليصل إلى مستوى (24584.48) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (19) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.