تراجع أسهم 202 شركة .. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات مرنة، والكيميائية، وصادرات، والآمار، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صدق، ورعاية، وبوان، وملاذ للتأمين، والكابلات السعودية فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.57%) و(7.78%)، بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وباتك، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والأهلي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.