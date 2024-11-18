النفط يرتفع أكثر من 3% بعد توقف إنتاج حقل بالنرويج وتصاعد حرب أوكرانيا

وقال الكرملين إن موسكو سترد على ما وصفه بقرار متهور من إدارة بايدن، وذلك بعد أن حذرت روسيا في وقت سابق من أن مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد من خطر حدوث مواجهة مع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة .