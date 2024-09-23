صعود الدولار.. والين يواصل الهبوط

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، مستوى 100.75، ليستمر فوق أدنى مستوى في عام، الذي سجله الأسبوع الماضي؛ بينما واصل الين التراجع في تداولات ضعيفة بسبب عطلة في اليابان.
وصعد الدولار أمام الين الأسبوع الماضي بعد قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان، ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 144.50 ينًّا، وتداول الدولار اليوم عند 144.16 ينًّا.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.68355 دولار؛ ليوسع مكاسب بلغت 3% في أقل من أسبوعين؛ فيما ثبت اليورو عند 1.1165 دولار.