صعود الدولار.. والين يواصل الهبوط

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، مستوى 100.75، ليستمر فوق أدنى مستوى في عام، الذي سجله الأسبوع الماضي؛ بينما واصل الين التراجع في تداولات ضعيفة بسبب عطلة في اليابان.