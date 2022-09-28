قفزة كبيرة بأسعار النفط بفعل بيانات تُظهر تراجعًا في المخزون الأمريكي

وانخفض نشاط التكرير، لكن المصافي لا تزال تعمل بنسبة 90.6 في المئة من طاقتها الإجمالية في الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة في هذا الوقت من العام منذ عام 2014، بفعل ازدياد الطلب المحلي والطلب على الصادرات.