"الاستثمار" و"الصناعات العسكرية" توقّعان مذكرة تفاهم مع "إليترونيكا" الإيطالية

وجاء توقيع هذه المذكرة في خلال مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى البيت الأوروبي "أمبروزيتي" لعام 2024م، الذي استضافته مدينة ميلانو الإيطالية، وشارك فيه العديد من الدول على المستوى الحكومي، بالإضافة إلى نخبة من الشركات العالمية الكبرى. وقد شاركت وزارة الاستثمار في المنتدى من خلال عددٍ من الجلسات الحوارية التي استعرضت من خلالها الفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها المملكة، وعرّفت بخدمات الوزارة لدعم المستثمرين والاستثمارات، وسلّطت الضوء على ما تمتلكه وتوفّره المملكة من مقومات داعمة ومحفِّزةٍ للمستثمرين السعوديين والدوليين.