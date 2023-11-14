سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10857 نقطة

وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والبابطين، ومجموعة تداول، وباتك، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأصيل، والباحة، والزامل للصناعة، ودور، والعمران الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و10.00% .