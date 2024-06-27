مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11729.62" نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 73.27 نقطة ليقفل عند مستوى "11729.62" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 300 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تالكو، ورسن، والخزف السعودي، ومياهونا، وسماسكو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، والخليج للتدريب، وأنعام القابضة، والعربية، وأنابيب السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و7.69%.
فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وسماسكو، والباحة، وأرامكو السعودية، ومياهنا؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ومياهنا، والراجحي، ورسن، وسماسكو؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 53.33 نقطة ليقفل عند مستوى 26.302 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونَيْ سهم.