مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11729.62" نقطة

وكانت أسهم شركات: تالكو، ورسن، والخزف السعودي، ومياهونا، وسماسكو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، والخليج للتدريب، وأنعام القابضة، والعربية، وأنابيب السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و7.69%.