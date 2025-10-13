الذهب عند مستوى قياسي جديد مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن

ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وصعدت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4044.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.53 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4059.30 دولارا في وقت سابق من الجلسة. ثم وصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4073.89 دولار للأوقية.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة إلى 4062.50 دولارا.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية اثنين في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 51.52 دولارا للأوقية، متأثرة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب.