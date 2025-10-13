الذهب عند مستوى قياسي جديد مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4044.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.53 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4059.30 دولارا في وقت سابق من الجلسة. ثم وصل إلى مستوى قياسي جديد عند 4073.89 دولار للأوقية.