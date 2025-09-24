تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة، بينما تأثرت الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الحذرة بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.