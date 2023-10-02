الذهب يسجّل أدنى مستوى له في 7 أشهر.. هبط بنسبة 0.4 في المئة

سجّل الذهب أدنى مستوى له في 7 أشهر، حيث واصل خسائره اليوم للجلسة السادسة على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الدولار، وتقييم المتعاملين لتقريرٍ رئيسٍ عن التضخم في الولايات المتحدة، وترقبهم لعددٍ من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 1840.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من شهر مارس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المئة، مسجلاً 1856.20 دولار للأوقية.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المئة، لتصل إلى 21.69 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة، مسجلاً 900.71 دولار، بينما نزل البلاديوم بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1232.11 دولار.