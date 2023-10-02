الذهب يسجّل أدنى مستوى له في 7 أشهر.. هبط بنسبة 0.4 في المئة

سجّل الذهب أدنى مستوى له في 7 أشهر، حيث واصل خسائره اليوم للجلسة السادسة على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الدولار، وتقييم المتعاملين لتقريرٍ رئيسٍ عن التضخم في الولايات المتحدة، وترقبهم لعددٍ من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.