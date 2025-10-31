الذهب يستقر فوق 4000 دولار وسط غموض بشأن خفض الفائدة الأمريكية

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4023.44 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 3988.37 دولارًا، فيما حقق المعدن الأصفر مكاسب تقترب من 4% منذ بداية الشهر.