الذهب يستقر فوق 4000 دولار وسط غموض بشأن خفض الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 4000 دولار للأوقية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيُقدم على خفض جديد لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4023.44 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 3988.37 دولارًا، فيما حقق المعدن الأصفر مكاسب تقترب من 4% منذ بداية الشهر.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5%، لتسجّل 4035.30 دولارًا للأوقية.
أما في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، فصعدت الفضة بنسبة 0.1% إلى 48.93 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7% ليصل إلى 1583.80 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.4% مسجلًا 1464.75 دولارًا للأوقية.