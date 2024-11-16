مخاوف الفائدة الأمريكية والطلب الصيني يهيمنان.. "أسعار النفط تهبط 4% في أسبوع"

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الجمعة، تراجعا 4.6 بالمئة في نشاط تكرير الخام بشركات التكرير الصينية في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليسجل انخفاضاً على أساس سنوي للشهر السابع على التوالي، وسط إغلاق بعض المحطات، وخفض معدلات التشغيل لدى شركات التكرير المستقلة الأصغر، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".