بمشاركة 4 دول.. السعودية تستضيف الحدث النهائي لمشروع "imocares" في لندن

وفي التفاصيل، تضمن الحدث مشاركة 4 دول في المشروع (سانت كيتس ونيفيس، وناميبيا، وموريشيوس، وترينيداد وتوباغو)، حيث يمثل ختاماً لمشروع IMOCARES، الممول بالكامل من قبل المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين شمال وجنوب العالم لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية لإزالة الكربون من الغازات الدفينة.