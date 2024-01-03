الدول المنتجة للبترول من "أوبك وخارجها" تجدد التزامها بوحدة المجموعة لتحقيق استقرار السوق من خلال تطبيق "إعلان التعاون"

أكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في بيان صدر اليوم، أنه بعد التشاور مع الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، الالتزام الكامل من جانب الدول المشاركة في إعلان التعاون بوحدة المجموعة، وتماسكها، وكذلك التزامها بجهود المجموعة المستمرة والحثيثة الرامية إلى الحفاظ على استقرار سوق البترول، من خلال مواصلة العمل في إطار إعلان التعاون، الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر 2016م، وتمت التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة للمجموعة.