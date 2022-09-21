برئاسة ولي العهد.. لجنة استثمارات الشركات الكبرى تكلِّف "العريفي" رئيسًا تنفيذيًا لـ"شريك"

ويمتلك "العريفي" خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعمل حاليًا مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار، كما عمل مديرًا للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب في هيئة السوق المالية السعودية، كان آخرها مسؤولًا عن إدراج القطاع المالي والاستثماري، وشغل "العريفي" عضوية عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات.