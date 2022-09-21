"الخريِّف" يبحث مع مسؤولي شركات أمريكية الفرص الاستثمارية الواعدة بالسعودية

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف عددًا من مسؤولي الشركات ووجهات القطاع الخاص الأمريكي، باحثًا معهم الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وذلك خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
وتفصيلاً، عقدَ الوزير "بندر الخريِّف" اجتماعات ثنائية مع الرئيس التنفيذي لشركة "HALO"، كما التقى نائبَ رئيس شركة "Boeing"، والنائبَ الأعلى لرئيس شركة "Merck Millipore"، ونائبَ الرئيس التنفيذي لشركة Cargill، إضافة إلى قيامه بزيارة ميدانية لمقر شركة "Honeywell".١١
واستعرض "الخريف" - خلال اللقاءات- خططَ الوزارة لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحجم الفرص التي يوفرها في العديد من الأنشطة لجذب الاستثمارات النوعية، كما بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عددٍ من القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وحضر الاجتماعات نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبد الرحمن القرطاس.