"الخريِّف" يبحث مع مسؤولي شركات أمريكية الفرص الاستثمارية الواعدة بالسعودية

واستعرض "الخريف" - خلال اللقاءات- خططَ الوزارة لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحجم الفرص التي يوفرها في العديد من الأنشطة لجذب الاستثمارات النوعية، كما بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عددٍ من القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.