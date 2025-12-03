مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10574) نقطة

وكانت أسهم شركات لوبريف، وصناعات، وأنابيب السعودية، ودله الصحية، والعبيكان للزجاج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، والمسار الشامل، والأسماك، والمتحدة للتأمين، وتسهيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.95%) و(4.62%).