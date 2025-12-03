مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10574) نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا (38.51) نقطة ليقفل عند مستوى (10574.79) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (170) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (179) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (74) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات لوبريف، وصناعات، وأنابيب السعودية، ودله الصحية، والعبيكان للزجاج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، والمسار الشامل، والأسماك، والمتحدة للتأمين، وتسهيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.95%) و(4.62%).
وكانت أسهم شركات أمريكانا، والمسار الشامل، وأرامكو السعودية، والإنماء، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات المسار الشامل، والراجحي، وأرامكو السعودية، ورسن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا (91.26) نقطة ليقفل عند مستوى (23810.53) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (15) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.