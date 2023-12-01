رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بـ 30 مليار دولار للحلول المناخية عالميًا

وأضاف: "دولة الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي، لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدراتنا في الطاقة المتجددة والنظيفة، ووضعنا مسارًا وطنيًا للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتزمنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، واستثمرنا 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي مع التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة".