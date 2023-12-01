رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بـ 30 مليار دولار للحلول المناخية عالميًا

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، الذي صُمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي"، التي تُعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" في مدينة إكسبو دبي.
وقال: "إن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة، ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة".
وأضاف: "دولة الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي، لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدراتنا في الطاقة المتجددة والنظيفة، ووضعنا مسارًا وطنيًا للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتزمنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، واستثمرنا 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي مع التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة".