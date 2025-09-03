أسعار الذهب ترتفع إلى 3540.64 دولارًا للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 40.81 دولارًا للأوقية (الأونصة), وصعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1412.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1145.69 دولارًا.