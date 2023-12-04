إسطنبول.. مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك يوقع 8 اتفاقيات بين شركات وطنية وتركية

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الذي عُقد بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، بمشاركة وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة رئيس غرفة ينبع أحمد بن سالم الشغدلي، والأمين العام المكلف وليد العرينان، ورئيس المجلس سامي العصيمي، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.