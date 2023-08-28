مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11464 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وتكافل الراجحي، والمطاحن الأولى، وعلم، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أيان، وتكوين، والخليج للتدريب، ومرنة، والحفر العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.94% و5.81%.