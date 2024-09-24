أسعار النفط تقفز 2 % بسبب التوترات بالشرق الأوسط وخطة التحفيز بالصين

قفزت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة، الثلاثاء، بعد أنباء عن إجراءات تحفيز مالية في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ومخاوف من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات من المنطقة فضلاً عن إعصار جديد يهدد الإمدادات في الولايات المتحدة.