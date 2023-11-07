سهم أرامكو يرتفع لأعلى مستوياته في شهر بعد تسجيل نتائج أفضل من التوقعات والإعلان عن توزيعات نقدية

أرتفع سهم أرامكو السعودية، اليوم، لأعلى مستوياته في شهر بعد تسجيل نتائج أفضل من التوقعات والإعلان عن توزيعات نقدية بقيمة 110.2 مليار ريال عن الربع الثالث 2023.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 110.2 مليار ريال (29.4 مليار دولار) عن الربع الثالث 2023، توزعت بين 73.2 مليار ريال توزيعات أساسية و37 مليار ريال توزيعات مرتبطة بالأداء.
وقال المهندس أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن نتائج الشركة المالية القوية في الربع الثالث 2023 تعزّز قدرتها على تحقيق قيمة ثابتة للمساهمين، مبيناً أنها مستمرة في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالها، وتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف تعليقاً على نتائج الربع الثالث 2023،أن الاستثمارات المخطط لها تظهر مدى طموح الشركة والنطاق الواسع لأنشطتها، وتنفيذ إستراتيجيتها بصورة منضبطة، مشيراً الى أن الشركة ستكمل توسيع قدراتها في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودها المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز في الربع الثالث، إلى جانب الإعلان عن نية دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات المخطط لها تظهر مدى طموح الشركة والنطاق الواسع لأنشطتها، وتنفيذ استراتيجيتها بصورة منضبطة، مشيراً الى اهتمامه بالتقدم الذي تحرزه الشركة حيث سيكمل توسيع قدراتها في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودها المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.
وذكر أن الشركة تعتزم مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالها، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهج راسخ في قناعتها بأن خطة تحوّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الحسبان احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين.