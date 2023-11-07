سهم أرامكو يرتفع لأعلى مستوياته في شهر بعد تسجيل نتائج أفضل من التوقعات والإعلان عن توزيعات نقدية

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز في الربع الثالث، إلى جانب الإعلان عن نية دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية.